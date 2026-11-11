Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên Quang Chiểu

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với Hội LHPN xã tuyên truyền và hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Tại bản Pù Đứa, những buổi TTPBGDPL do Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức được triển khai ngay tại nhà văn hóa thôn. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị trực tiếp trao đổi, giải thích những quy định pháp luật gắn với đời sống hằng ngày, cách thức truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân tiếp thu và vận dụng vào thực tế.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pù Đứa, Lâu Văn Đua, cho biết: Thời gian qua, thôn Pù Đứa thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, công an xã, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã triển khai nhiều hoạt động TTPBGDPL nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng về nội dung và hình thức, gắn với các sinh hoạt cộng đồng, như: tuyên truyền trực quan, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến... Qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến ANTT để lực lượng chức năng kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh khu vực biên giới. Vì thế, bám sát địa bàn, CBCS Đồn Biên phòng Quang Chiểu thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa pháp luật đến gần người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng thôn, nhóm đối tượng. Bên cạnh các buổi tuyên truyền tập trung, đơn vị duy trì hiệu quả mô hình “Tiếng loa biên phòng”, kết hợp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp có hình ảnh minh họa tại các cuộc họp bản, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: Đơn vị hiện duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của 28 đồng chí đảng viên được phân công phụ trách 122 hộ gia đình trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức được 36 buổi TTPBGDPL với 3.684 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các tổ công tác được 34 giờ. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; triển khai lực lượng bám địa bàn, phối hợp với địa phương tổ chức TTPBGDPL và hướng dẫn quần chúng Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới giữa Việt Nam - Lào, Luật Biên giới quốc gia Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Chia sẻ thêm về công tác TTPBGDPL cho đồng bào vùng biên, ông Vi Văn Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu, cho biết: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phải gắn tuyên truyền miệng với tổ chức cho Nhân dân xem video, hình ảnh trực quan, sinh động, kết hợp biên dịch bằng tiếng dân tộc, giúp người dân cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, không vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết. Xã quan tâm, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng bản, người có uy tín; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ hòa giải”... Các mô hình không chỉ góp phần tuyên truyền pháp luật mà còn kịp thời hòa giải, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Có thể thấy, những buổi TTPBGDPL gần dân, sát thực tế mà chính quyền xã Quang Chiểu, Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp triển khai đã và đang đưa pháp luật từng bước thấm sâu vào cuộc sống của đồng bào vùng biên nơi đây. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin và trách nhiệm của Nhân dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.