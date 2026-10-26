Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên

ĐBP - Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các quy định đến gần hơn với người dân, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Tại bản Phượn, xã Thanh Yên, những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức được triển khai ngay tại nhà dân. Cán bộ Hội trực tiếp trao đổi, giải thích những quy định pháp luật gắn với đời sống hằng ngày. Các nội dung về Luật Biên giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống ma túy được truyền đạt bằng cách gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân tiếp thu và vận dụng vào thực tế.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Kè tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã.

Chị Nguyễn Thị Nhâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Yên cho biết: Thời gian qua, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền những nội dung pháp luật thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Qua đó, người dân từng bước chủ động hơn trong phòng ngừa các hành vi vi phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Yên đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 20 thôn, bản, thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Việc lựa chọn nội dung gần với đời sống, kết hợp trao đổi trực tiếp giúp người dân dễ tiếp cận, hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các quy định của pháp luật. Bà Lường Thị Hặc, bản Phượn, xã Thanh Yên chia sẻ: Qua những nội dung được cán bộ Hội phổ biến, tôi hiểu thêm về tác hại của ma túy, những vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong phòng ngừa các hành vi vi phạm. Tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở con cháu và vận động bà con trong bản cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đồn Biên phòng Nậm Kè, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao quản lý đường biên giới dài 12,192km và phụ trách địa bàn 14 bản thuộc xã Nậm Kè, với hơn 1.500 hộ dân, gần 9.000 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nương, đồi, nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế, đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, với hình thức phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Đồn Biên phòng Nậm Kè đã triển khai nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ gia đình; lồng ghép phổ biến pháp luật trong các cuộc họp bản, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, lực lượng liên quan vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì mô hình “Tiếng loa biên phòng”; chia sẻ thông tin, kiến thức pháp luật trên các trang zalo, facebook giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Nậm Kè còn chú trọng giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua mô hình “Tiết học biên cương”. Các nội dung về chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới quốc gia được truyền đạt bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. Cùng với việc phổ biến quy định, cán bộ, chiến sĩ còn vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tá Vũ Đức Toàn, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Nậm Kè cho biết: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, hiểu dân, nắm được những vấn đề người dân còn khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và thực hiện pháp luật. Từ đó, lựa chọn cách truyền đạt phù hợp, giải thích cụ thể để bà con dễ hiểu, dễ nhớ và từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận để nhân dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Khi hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, người dân sẽ chủ động phòng ngừa vi phạm, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Từ những buổi tuyên truyền gần dân, sát thực tế, pháp luật đang từng bước đi vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin và trách nhiệm của nhân dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.