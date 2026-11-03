Nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân

Công đoàn cơ sở Thăng An và Đồn Biên phòng Bình Minh trao 140 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân xã Thăng Trường. Ảnh: HỒNG NĂM

Với đặc thù địa phương ven biển, xã Thăng Trường chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của ngư dân trong xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Mới đây nhất chiều 30/10, Công đoàn cơ sở Thăng An phối hợp Đồn Biên phòng Bình Minh tổ chức tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU cho hơn 100 ngư dân thuộc Nghiệp đoàn nghề cá Bình Hải, Nghiệp đoàn nghề cá Bình Nam của xã Thăng Trường.

Tại đây, Đồn Biên phòng Bình Minh đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Thủy sản, các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) liên quan đến công tác phòng, chống khai thác IUU, những quy định, chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Cùng với tuyên truyền, các đơn vị còn phối hợp triển khai mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” nhằm tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biển, biên giới.

Đây là kênh thông tin giúp tiếp nhận các phản ánh, tin báo, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối danh tính người cung cấp thông tin. Qua đó phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh trao đổi nhiều thông tin liên quan về chống khai thác IUU với ngư dân. Ảnh: HỒNG NĂM

Thượng tá Zơ Râm Thức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Minh cho biết, đơn vị phối hợp với các địa phương ven biển Thăng Trường và Thăng An thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức, quy định của pháp luật về khai thác thủy hải sản trên biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

Đồng thời duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới biển. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực phối hợp cùng hai địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về chống vi phạm IUU, kết hợp triển khai các mô hình phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh biên giới biển và xây dựng nghề cá phát triển bền vững.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Công đoàn cơ sở Thăng An và Đồn Biên phòng Bình Minh đã trao 140 lá cờ Tổ quốc tặng các chủ tàu cá và ngư dân.

Qua đó kịp thời động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.