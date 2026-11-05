Nâng cao nhận thức để gìn giữ Nam Trường Sơn cho thế hệ mai sau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang Nguyễn Ngọc Phúc dự hội thảo

Hội thảo Nam Trường Sơn - Đa dạng sinh học, bảo tồn và tài chính bền vững được tổ chức sáng 5/11. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang Nguyễn Ngọc Phúc dự, phát biểu và điều hành thảo luận.

Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo Nam Trường Sơn - Đa dạng sinh học, bảo tồn và tài chính bền vững

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; đại diện các tổ chức tài chính và doanh nghiệp; lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị chủ rừng trong cảnh quan Nam Trường Sơn.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học Nam Trường Sơn

Vùng sinh thái núi cao Nam Trường Sơn được đánh giá là một trong những khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, khu vực và toàn cầu.

Những kết quả khảo sát bằng bẫy ảnh được thực hiện gần đây ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở mức độ toàn cầu… đã khẳng định tầm quan trọng của vùng sinh thái trong công tác bảo tồn.

PGS.TS. Lưu Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến giới thiệu về đa dạng sinh học của vùng sinh thái Nam Trường Sơn

Tuy nhiên, các khảo sát cũng cho thấy khu vực đang đối mặt với những áp lực ngày càng gia tăng bởi chia cắt sinh cảnh, phá rừng, săn bắt động vật hoang dã… Việc bảo tồn cảnh quan khu vực này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các bên liên quan, đặc biệt là cần có chương trình hành động dài hạn, nguồn lực tài chính bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cảnh quan Nam Trường Sơn là một trong những vùng có giá trị đa dạng sinh học cao nhất cả nước; đồng thời là vùng đầu nguồn có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh nguồn nước, điều hòa khí hậu và phát triển bền vững của cả khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh giá trị của vùng Nam Trường Sơn

Đối diện với những áp lực hiện hữu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho rằng, hội thảo sẽ góp phần kết nối các cơ quan quản lý, nhà khoa học, tổ chức bảo tồn, tài chính… để hướng tới mục tiêu định hướng bảo tồn đa dạng sinh học dài hạn ở quy mô cảnh quan; xác định giải pháp huy động nguồn lực tài chính và cơ chế phối hợp, lộ trình hợp tác về nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ.

Tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng phối hợp, xem xét những đề xuất phù hợp, thúc đẩy kết nối giữa cơ quan, địa phương, chủ rừng và các đối tác trong bảo vệ đa dạng sinh học Nam Trường Sơn. Tất cả những cam kết đều góp phần mang lại giá trị lâu dài cho Nam Trường Sơn, qua đó sẽ có những hành động chung để gìn giữ Nam Trường Sơn cho thế hệ mai sau. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo Nam Trường Sơn - Đa dạng sinh học, bảo tồn và tài chính bền vững đã giới thiệu khái quát về đa dạng sinh học vùng sinh thái Nam Trường Sơn; đồng thời cung cấp kết quả khảo sát bằng hệ thống bẫy ảnh và các cơ chế tài chính bền vững cho công tác bảo tồn.

Ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Tổ chức IUCN trình bày nội dung Từ số liệu về đa dạng sinh học đến tài chính bảo tồn bền vững

Trên cơ sở nghiên cứu, thực tiễn, các đại biểu đã tập trung thảo luận theo 4 nhóm chủ đề: tài chính bảo tồn; bảo tồn cảnh quan Nam Trường Sơn; bảo tồn loài và giám sát đa dạng sinh học; hợp tác liên ranh giới.

Từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo tồn, huy động nguồn lực tài chính dài hạn và thúc đẩy hợp tác trong bảo vệ hệ sinh thái Nam Trường Sơn.

Nhà khoa học quốc tế quan tâm, tìm hiểu các nội dung của hội thảo

Hội thảo Nam Trường Sơn - Đa dạng sinh học, bảo tồn và tài chính bền vững diễn ra trong 2 ngày, 5 và 6/11.

Các đại biểu tham quan hình ảnh động vật tại vùng Nam Trường Sơn