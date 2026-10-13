Chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rèn luyện sức khỏe và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em.

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huốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm

Thông điệp “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh” là tinh thần xuyên suốt của sự kiện, khuyến khích mỗi người chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh. Khói thuốc chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có ít nhất 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó khoảng 1,3 triệu người không hút thuốc tử vong do phơi nhiễm khói thuốc thụ động.

Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” thu hút gần 2.000 người đăng ký tham gia. Ảnh: chinhphu.vn/TG

Hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch và hô hấp; đồng thời gây hại cho sức khỏe sinh sản và thai nhi. Trẻ em là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc thụ động. Việc tiếp xúc với khói thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Tại Việt Nam, theo ước tính từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu mới nhất được WHO trích dẫn, sử dụng thuốc lá đã giết chết 103.000 người mỗi năm tại Việt Nam, trong đó, 84.500 người là người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do hút thuốc thụ động. Phụ nữ ở Việt Nam ít hút thuốc hơn nam giới nhưng 48,2% phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động độc hại tại nhà và 25,4% phụ nữ hít phải khói thuốc thụ động tại nơi làm việc.

Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh các tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội, bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút/mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm, gây cháy nổ.

WHO ước tính chi phí y tế và kinh tế hàng năm do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.700 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP.

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ây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc

Xây dựng môi trường không khói thuốc, đặc biệt tại gia đình và những không gian có phụ nữ, trẻ em, là việc cần được chú trọng. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi thói quen sinh hoạt được xem là những bước thiết thực để giảm phơi nhiễm khói thuốc, bảo vệ sức khỏe.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ.

Cùng với rèn luyện thể chất, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

Theo đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc.