Nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ

Toạ đàm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh Alzheimer.

Tại chương trình, các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ về dấu hiệu cảnh báo sớm và cách bảo vệ sức khỏe não bộ. Người dân được các bác sĩ chuyên khoa sàng lọc nhận thức và tư vấn miễn phí. Chương trình diễn ra tại khuôn viên bệnh viện (phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh) với trên 500 người tham gia gồm các chuyên gia y tế, người bệnh, thân nhân và người dân quan tâm đến sức khỏe trí nhớ.

Thượng tá, PGS.TS.BS Đào Đức Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết bên cạnh khám, chữa bệnh, bệnh viện tổ chức các hoạt động để người dân hiểu đúng về Alzheimer, nhận biết sớm các dấu hiệu và chủ động đi khám khi cần. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá tình trạng của người bệnh, đồng thời giúp gia đình có thêm thời gian chuẩn bị kế hoạch chăm sóc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới có khoảng 57 triệu người sống chung với sa sút trí tuệ. Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất, chiếm khoảng 60 - 70% số trường hợp. Tại Việt Nam, một nghiên cứu công bố trên tạp chí BMC Health Services Research dẫn ước tính khoảng 660.000 người sống chung với sa sút trí tuệ vào năm 2015 và dự báo con số này có thể lên 1,2 triệu vào năm 2030.

Trên 500 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì sức khỏe trí nhớ (Memory Walk).

Còn theo Hiệp hội Bệnh Alzheimer Quốc tế (ADI), cứ mỗi 3 giây, thế giới lại có thêm một người mắc sa sút trí tuệ. ADI cũng cảnh báo đây hiện là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 7 toàn cầu và được dự báo sẽ vươn lên hàng thứ 3 vào năm 2040, chỉ sau bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ.

Cùng với diễn đàn y khoa và hoạt động sàng lọc, chương trình đi bộ đồng hành vì sức khỏe trí nhớ (Memory Walk) được tổ chức nhằm khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động và đồng hành cùng người bệnh Alzheimer.

Trong công tác hỗ trợ người có dấu hiệu suy giảm nhận thức, Bệnh viện Quân y 175 cũng phối hợp với Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phát triển ứng dụng BrainTrain để hỗ trợ rèn luyện trí nhớ và khả năng nhận thức cho người trên 50 tuổi có tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ.