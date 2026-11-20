Người dân Cô Tô, Quảng Ninh sơ tán tránh trú bão. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến cực đoan và dị thường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai giữ vai trò rất quan trọng. Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới xác định, mục tiêu đến năm 2030, việc ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai được nâng cao, bảo vệ tốt hơn tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của nhân dân.

Là địa bàn thường xuyên hứng chịu các loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất..., cô giáo Trần Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết: "Là một giáo viên vùng cao, tôi rất xúc động khi thấy học sinh hiện nay đã được tiếp cận kiến thức phòng chống thiên tai một cách trực quan sinh động ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua các hoạt động như vẽ tranh tường hay thi rung chuông vàng. Các em không chỉ hiểu hơn về thiên tai mà còn biết cách bảo vệ bản thân và gia đình trong những tình huống khẩn cấp."

Cùng quan điểm, em Đào Hải Hương Giang, sinh viên khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội cho rằng, giải pháp ứng phó thiên tai bền vững nhất chính là giáo dục. Em mong muốn các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục quan tâm, tích hợp sâu rộng hơn nữa các chính sách, mô hình phòng, chống thiên tai vào chương trình giáo dục ngay từ cấp mầm non.

Theo Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, xây dựng một xã hội có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai ngoài việc đầu tư cho công trình thì cần phải trang bị kiến thức, kỹ năng cho mỗi con người. Phòng ngừa phải đi trước, không đợi bão đến mới gia cố nhà cửa, lũ lên mới sơ tán hay sạt lở xảy ra mới nghĩ đến cảnh báo.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tiếp tục đổi mới, chuyển từ tư duy “ứng phó với thiên tai” sang “quản trị rủi ro thiên tai”, lấy phòng ngừa chủ động, cảnh báo sớm, khoa học công nghệ, dữ liệu và sự tham gia của cộng đồng làm nền tảng", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong việc tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở. Bộ đã ký kết Chương trình Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2024-2029.

Để cụ thể hóa chương trình phối hợp trên, một trong những hoạt động cụ thể là lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào chương trình giảng dạy các cấp; xây dựng nội dung hướng dẫn giáo sinh các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên về tích hợp, lồng ghép nội dung phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo. Bộ cũng đã phối hợp với trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội đưa chương trình phòng, chống thiên tai để lồng ghép vào giảng dạy.

Đặt kỳ vọng vào đội ngũ nhà giáo và sinh viên trong việc lan tỏa tri thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ: “Mỗi bài học về thiên tai hôm nay có thể trở thành một kỹ năng cứu người ngày mai”.

Đánh giá cao việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis chia sẻ, lấy người dân và cộng đồng làm trung tâm, cần tăng cường nhận thức, vai trò của chính quyền địa phương và các nhóm dân cư chịu nhiều rủi ro nhất, giúp họ trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình xây dựng cộng đồng có khả năng chống chịu cao hơn trước thiên tai.

"Khả năng chống chịu bắt nguồn từ gia đình, được bồi đắp trong cộng đồng và được duy trì thông qua các mối quan hệ đối tác bền chặt", bà Pauline Tamesis cũng nêu rõ.

Đề cập đến vai trò của trẻ em trong nâng cao nhận thức ứng phó thiên tai, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho hay, trẻ em không chỉ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai mà còn có thể thúc đẩy những thay đổi tích cực. Khi hiểu rõ rủi ro và biết cách ứng phó, các em sẽ mang kiến thức về gia đình, cộng đồng, góp phần hình thành văn hóa an toàn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống thiên tai vẫn còn những "rào cản" như còn tư duy nặng về ứng phó hơn phòng ngừa; tâm lý chủ quan và thiếu kỹ năng ứng phó; tập quán sinh sống và sản xuất rủi ro; công tác truyền thông chưa hấp dẫn... Do vậy, để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cần tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, những người làm phòng, chống thiên tai, doanh nghiệp và người dân với phương châm “phòng ngừa là chính”.

Cùng với đó là đẩy mạnh hỗ trợ, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đưa ra giải pháp ứng phó phù hợp cho từng nhóm cộng đồng người dân và khu vực. Đa dạng hóa các hình thức truyền tải, phổ biến khả năng ứng phó thiên tai như hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai; hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông, phổ biến kiến thức; các hội thảo, hội nghị, tọa đàm chia sẻ các bài học kinh nghiệm mới và kinh nghiệm dân gian; cập nhật, đổi mới và xây dựng các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật nâng cao nhận thức...tăng cường nâng cao nhận thức phòng, chống thiên tai trong hệ thống trường học, các cơ sở đào tạo...

Ngoài ra, cần nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ thông tin, công cụ hỗ trợ cho người dân; xác định và đánh giá về các loại hình thiên tai, rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương; tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm về thiên tai tại cộng đồng...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai, góp phần phát triển bền vững đất nước..