Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, người lao động, học sinh, sinh viên Nhà trường.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và chuyển đổi số, các loại tội phạm trên không gian mạng cũng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động với tính chất ngày càng tinh vi, khó nhận diện.

Nổi lên là các chiêu trò giả danh cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý; lừa đảo chiếm đoạt mã xác thực OTP; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân nhằm tạo lòng tin, chiếm đoạt tài sản. Chỉ một phút thiếu cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin hoặc thiếu hiểu biết pháp luật, mỗi người đều có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 nhấn mạnh: Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng phục vụ công tác, học tập và đời sống xã hội.

Đáng chú ý, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng không chỉ đến từ các đối tượng bên ngoài mà còn xuất phát từ sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, tâm lý hám lợi, thiếu bản lĩnh của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Các hoạt động cờ bạc trực tuyến, cá độ bóng đá qua mạng, đầu tư tài chính đa cấp, tiền ảo biến tướng, vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen, bốc bát họ online... đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Những hành vi trên không chỉ khiến người tham gia rơi vào cảnh nợ nần, mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm trọng hơn, các vi phạm có thể dẫn đến vi phạm kỷ luật Quân đội, bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi gặp khó khăn về tài chính, một số quân nhân còn có nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, khống chế, tác động, ảnh hưởng đến phẩm chất, danh dự người quân nhân và sự an toàn của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 nhấn mạnh: Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng phục vụ công tác, học tập và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích thiết thực, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người lao động cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, kiên quyết không để các hành vi vi phạm pháp luật xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức khẳng định, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, người lao động và học sinh, sinh viên.

Qua đó, giúp mỗi người nhận diện rõ ranh giới giữa tiện ích số và cạm bẫy số, nâng cao trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, vững mạnh.