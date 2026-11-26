Cán bộ xã Púng Bánh tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại thôn Púng Bánh 2.

Ngay sau khi nhận được thông tin gia đình em Lò Thị M, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Púng Bánh, dự kiến tổ chức lễ ăn hỏi cho em, ngày 16/10/2026, UBND xã Púng Bánh đã thành lập Tổ công tác trực tiếp đến tuyên truyền, vận động gia đình. Tại thời điểm này, hai bên gia đình nhà trai, nhà gái đang tập trung dựng rạp, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ ăn hỏi cho hai em.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác do đồng chí Phan Thanh Lăng, Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng đã gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân và phân tích những hệ lụy của tảo hôn đối với gia đình, xã hội. Đồng thời, phổ biến các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về độ tuổi kết hôn, hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm pháp lý đối với việc tổ chức kết hôn cho người chưa đủ tuổi.

Thầy giáo Đào Xuân Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Púng Bánh, cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, gia đình em Lò Thị M đã nhận thức được những tác động tiêu cực của tảo hôn đối với sức khỏe, tâm lý, việc học tập và tương lai của em. Gia đình thống nhất dừng tổ chức lễ ăn hỏi, tháo dỡ rạp cưới. Sau sự việc, nhà trường tiếp tục phối hợp với gia đình động viên, hỗ trợ em ổn định tâm lý. Đến nay, em đã trở lại trường, duy trì học tập và tham gia các hoạt động cùng thầy cô, bạn bè.

Việc kịp thời ngăn chặn nguy cơ tảo hôn tại Púng Bánh cho thấy hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, góp phần phòng ngừa tảo hôn ngay từ cơ sở, từng bước xóa bỏ tập quán lạc hậu.

Bác sĩ Lò Thị Ón, Giám đốc Trạm Y tế xã Púng Bánh, cho biết: Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, cán bộ y tế chú trọng sử dụng tiếng dân tộc, cách diễn đạt gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán và nhận thức của từng gia đình. Đồng thời, phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong tuyên truyền, vận động bạn bè, nâng cao nhận thức về pháp luật, sức khỏe sinh sản và hệ lụy của kết hôn sớm. Từ đầu năm đến nay, xã ghi nhận 10 trường hợp tảo hôn, giảm 16 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ xã Púng Bánh tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại thôn Púng Bánh 1.

Xã Púng Bánh hiện có 3.659 hộ, 24.593 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh trật tự được quan tâm. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường nhiều năm liền đạt 100%, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai.

Ông Phan Thanh Lăng, Phó Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, cho biết: Năm 2026, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, thôn, bản và đoàn thể tăng cường nắm tình hình, phối hợp phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn, vận động kịp thời; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, người có uy tín và các đoàn thể. Đồng thời, gắn rà soát, quản lý dân cư, hộ tịch với theo dõi địa bàn, trao đổi thông tin giữa các lực lượng để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ.

Ban quản lý thôn Dồm Cang 2, xã Púng Bánh tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh PV

Xác định tuyên truyền là giải pháp trọng tâm, năm 2026, xã tổ chức 1 hội nghị cấp xã với hơn 1.000 lượt người tham dự; triển khai hơn 100 buổi tuyên truyền tại các thôn, trường học, thu hút 2.200 lượt người. Đồng thời, tư vấn trực tiếp cho các trường hợp, gia đình có nguy cơ tảo hôn. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, độ tuổi kết hôn, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Với những việc làm cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động tại xã Púng Bánh đang từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về hôn nhân và gia đình. Phòng, chống tảo hôn cần sự chung tay của chính quyền, mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, bảo vệ tương lai thế hệ trẻ.