Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho lực lượng Công an

Quang cảnh lớp truyền thông, hội thảo.

Tại hội thảo, ThS. Lê Thị Minh Ánh, chuyên gia lĩnh vực môi trường, trình bày tổng quan những vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới và tại Việt Nam; phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh môi trường. Báo cáo viên đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn những quy định mới về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Các đại biểu cũng được giới thiệu một số mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ môi trường tại các địa phương, đơn vị để nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ được cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường.