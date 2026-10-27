Nâng cao nhận thức, bản lĩnh của học sinh trước thuốc lá, thuốc lá điện tử

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, Báo Tiền phong trao quà cho học sinh tham gia giao lưu tại diễn đàn.

Chiều 27/10, tại Trường THPT Lê Viết Thuật, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Tham dự chương trình có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia tâm lý, giảng viên, nhà nghiên cứu cùng hơn 1000 học sinh đang học tập tại Trường THPT Lê Viết Thuật.

Bên cạnh diễn đàn trực tiếp tại Trường THPT Lê Viết Thuật, chương trình còn được phát trực tuyến đến nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Đặng Xuân Quang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đặng Xuân Quang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, tình trạng sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới, đang có xu hướng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Đáng lo ngại, những sản phẩm này đang len lỏi vào môi trường học đường. Nhiều học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên có tâm lý tò mò, thích khẳng định bản thân nhưng chưa có đủ kiến thức và kỹ năng để nhận diện, phòng tránh các nguy cơ. Trong khi đó, sự phát triển của mạng xã hội khiến việc tiếp cận thông tin, mua bán các sản phẩm thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới trở nên dễ dàng hơn.

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật tham gia tranh biện các quan điểm về thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới.

Trước thực trạng đó, diễn đàn là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và học sinh cùng trao đổi, nhận diện tác hại của thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới, đồng thời đề xuất giải pháp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thông qua diễn đàn này, lãnh đạo ngành Giáo dục Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá; lồng ghép nội dung này vào bài giảng và hoạt động ngoại khóa.

Thông qua các hoạt động hỏi đáp, tranh luận, học sinh được cung cấp nhiều kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới...

Các nhà trường cần thiết lập môi trường không khói thuốc, tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử trong khuôn viên trường học; phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với học sinh cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và bản lĩnh trước những cám dỗ. Mỗi học sinh không chỉ có trách nhiệm bảo vệ bản thân mà còn cần tích cực tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè, người thân cùng tránh xa thuốc lá và các chất gây nghiện.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trọng Toàn, Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đã có những chia sẻ về tác hại của thuốc lá điện tử đến sức khỏe.

Tại diễn đàn, nhiều hoạt động thu hút sự hưởng ứng của học sinh tham gia tranh biện, thể hiện quan điểm, suy nghĩ của bản thân liên quan đến vấn đề thuốc lá điện tử. Các em cũng đặt ra nhiều câu hỏi đối với chuyên gia, khách mời về tác hại của thuốc lá điện tử, tại sao nhiều người lớn vẫn sử dụng thuốc lá, chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức Diễn đàn nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện với.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng mong muốn sau diễn đàn, học sinh nâng cao nhận thức, bản lĩnh trước những cám dỗ, biết chủ động từ chối thuốc lá điện tử, đồng thời lựa chọn lối sống lành mạnh, giải tỏa áp lực qua các hoạt động thể thao, nghệ thuật và chia sẻ với gia đình, thầy cô. Các em cũng cần phát huy vai trò tuyên truyền, vận động bạn bè cùng xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với học sinh của phụ huynh thay vì chỉ cấm đoán, trách phạt, qua đó kịp thời nắm bắt tâm lý, giúp các em vượt qua những áp lực của lứa tuổi.