Nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quang cảnh phiên tòa khởi kiện vụ án dân sự công ích, theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội cơ sở Ứng Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12-Hà Nội. (Ảnh HSS)

Hội nghị tập trung trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các quy định mới, qua đó thống nhất quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong toàn hệ thống.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo Ban Kiểm tra và đại diện một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại các điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phụ trách công tác kiểm tra; đại diện các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội cơ sở cùng viên chức chuyên môn liên quan.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Hội nghị được tổ chức thực hiện Kết luận của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước đó.

Trọng tâm lần này là hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ chuyên sâu kỹ năng phát hiện, nhận diện và xử lý vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong toàn hệ thống.

Tại hội nghị, đại diện Ban Kiểm tra (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) tập trung trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phát sinh trong thực tiễn xử lý vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Các nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai các quy định tại Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế có những nội dung cần được nghiên cứu, quán triệt và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở các quy định mới, hội nghị tập trung trao đổi, phân tích những tình huống, vụ việc thường phát sinh trong thực tiễn; trao đổi, làm rõ những nội dung còn có cách hiểu khác nhau, qua đó thống nhất phương pháp và quy trình xử lý.

Thông qua việc phân tích các tình huống cụ thể, cán bộ làm công tác kiểm tra được củng cố kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm, xác định căn cứ pháp lý, lập hồ sơ, biên bản và thẩm quyền xử phạt, góp phần bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ và thống nhất trong toàn hệ thống.