Nâng cao nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong 2 ngày (14 - 15/10), gần 60 đại biểu là cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, việc làm, người có công; đại diện phòng văn hóa - xã hội của 25 xã, phường; cán bộ phụ trách bảo hiểm TNLĐ, BNN tại các ban quản lý dự án và đại diện doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được cập nhật các quy định pháp luật về ATVSLĐ; chế độ, chính sách bảo hộ lao động; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người sử dụng lao động khi xảy ra TNLĐ, BNN; quy trình khai báo, điều tra, thống kê và lập hồ sơ liên quan.

Nội dung chương trình tập trung vào các quy định về bảo hiểm TNLĐ, BNN, gồm nguyên tắc, đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và điều kiện hưởng chế độ; trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết quyền lợi cho người lao động. Các đại biểu cũng được phổ biến chính sách hỗ trợ hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện.

Đại biểu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Thông qua chương trình tập huấn đội ngũ cán bộ phụ trách và người làm công tác bảo hiểm, ATVSLĐ tại cơ sở, doanh nghiệp được nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, góp phần thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đồng thời tăng cường quản lý, chủ động phòng ngừa, hạn chế TNLĐ, BNN, bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi hợp pháp của người lao động trên địa bàn tỉnh.