Nâng cao nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm tại một trường học.

Hội nghị được tổ chức nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu để công tác phòng ngừa trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật đạt hiệu quả hơn nữa, đồng thời góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, đặc biệt là nhân rộng các mô hình các đơn vị, Công an xã, phường làm tốt, điển hình trong công tác này.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến người dưới 18 tuổi, trong 9 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công các xã, phường đã tổ chức 1.217 lượt tuyên truyền; tổ chức ký cam kết đối với 3.772 trường hợp. Bên cạnh đó, Công an các xã, phường duy trì 21 mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến người dưới 18 tuổi với 184 người tham gia; thực hiện 250 lượt kiểm danh, kiểm diện, 350 lượt gọi hỏi, răn đe, giáo dục và yêu cầu ký cam kết không tái phạm..Các lực lượng 911, 919, 8394, 6743, 113 và Công an các xã, phường trong tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trực tiếp ngăn chặn kịp thời 26 vụ với 143 đối tượng; xử lý 19 vụ với 53 đối tượng dưới 18 tuổi.