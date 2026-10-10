Nâng cao nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Dự lớp tập huấn có công chức tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; công chức tham mưu giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai Phòng Kinh tế của 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viễn thông Thanh Hóa đã truyền đạt 3 chuyên đề: Hướng dẫn phương án tái cấu trúc TTHC; hướng dẫn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai sau khi chuyển liên thông sang phần mềm VNPT iLIS.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa nhấn mạnh: Qua kiểm tra, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của UBND cấp xã trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cho thấy, chất lượng thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính và làm sạch dữ liệu thuế chưa đáp ứng được yêu cầu.

Việc tái cấu trúc TTHC lĩnh vực đất đai đã được triển khai nhưng một số cán bộ cấp xã còn lúng túng trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; chưa thực hiện giải quyết hồ sơ theo một quy trình xuyên suốt. Nhiều hồ sơ chưa thực hiện quy trình chuyển liên thông thuế điện tử qua Hệ thống VNPT iLIS; nhiều xã còn chưa biết cách sử dụng; việc giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai vẫn còn tình trạng chậm trễ, quá hạn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các xã, phường trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân và thực hiện tốt quy trình chuyển liên thông thuế điện tử qua Hệ thống VNPT iLIS, ngoài tiếp thu, trao đổi, thực hành các tình huống và quy trình xử lý, đề nghị sau hội nghị tập huấn, các cán bộ, công chức tiếp tục hướng dẫn lại cho các cán bộ, công chức chưa được tham gia của địa phương mình để cùng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường phối hợp để kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cắt giảm tối đa các giấy tờ, thủ tục không cần thiết; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ mà cơ quan nhà nước có thể khai thác từ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được kết nối.