Nâng cao nghiệp vụ thông tin cơ sở và đối ngoại

Tham gia chương trình có khoảng 100 học viên là công chức phụ trách công tác thông tin cơ sở và đối ngoại, viên chức vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở tại các xã, phường và công chức, viên chức chuyên trách thuộc Sở.

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, học viên được trang bị 4 nhóm nội dung chuyên đề, gồm: Cập nhật những vấn đề chung, vai trò và định hướng mới đối với công tác thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội; bồi dưỡng sâu về kỹ năng xây dựng, biên tập và sản xuất sản phẩm tuyên truyền trên nền tảng số, trọng tâm là hướng dẫn khai thác phương tiện truyền thông hiện đại và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Hệ thống thông tin nguồn...

Chương trình tập huấn dành thời lượng trang bị kỹ năng kiểm chứng, xử lý và cung cấp thông tin trên không gian mạng, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao khả năng nhận diện, xác thực nguồn tin, chủ động đấu tranh phản bác tin giả, tin sai lệch và kịp thời cung cấp thông tin chính thống trước các vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng chí Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTT&DL) truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Ở phần thực hành, học viên trực tiếp thao tác vận hành tài khoản Hệ thống thông tin nguồn, thực hành sáng tạo sản phẩm tuyên truyền bằng công cụ AI và cùng giảng viên trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế công tác tại địa phương.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực tham mưu, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức công tác tư tưởng, hướng mạnh về cơ sở và kết hợp chặt chẽ giữa không gian thực với không gian số. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá tiềm năng, văn hóa và hình ảnh tỉnh Điện Biên trên môi trường số.