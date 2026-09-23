Nâng cao nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và của tỉnh; gắn công tác phòng ngừa với cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định và nội dung chuyên đề; chủ động trao đổi những tình huống thực tế tại cơ quan, địa phương. Qua đó, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kỹ năng xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cần tổ chức rà soát quy trình công tác, xác định những khâu, lĩnh vực, vị trí có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để chủ động có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ cao.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải giữ vững bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi, tự sửa”, thực hành văn hóa liêm chính, phát huy trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hội nghị, mỗi cán bộ cần nắm chắc 3 vấn đề: Nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể phát sinh ở đâu trong lĩnh vực mình phụ trách; những quy định và trách nhiệm cần nắm chắc để chủ động phòng ngừa; khi phát sinh vụ việc, tình huống phải xử lý như thế nào, theo thẩm quyền, trình tự nào và trách nhiệm thuộc về ai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, tình huống và kiến nghị được nêu tại hội nghị; phân loại những nội dung có thể hướng dẫn ngay và những nội dung cần xin ý kiến hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc vận dụng kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Báo cáo viên của Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Các báo cáo viên tập trung làm rõ cách nhận diện hành vi vi phạm, nguyên nhân phát sinh và những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, trao đổi về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; vai trò của kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm soát chi trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ được cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng các quy định vào thực tiễn công tác. Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.