Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ

- Từ ngày 5 đến ngày 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh tổ chức đợt huấn luyện bổ sung nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026 cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ chuyên trách tại các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ chuyên trách Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh quán triệt các nội dung huấn luyện

Trong 5 ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị được huấn luyện các nội dung gồm: nhận biết tính năng, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản trang bị, xe chữa cháy. Thực hành kỹ thuật cá nhân chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và đội hình chữa cháy cơ bản như: Kỹ thuật mang bộ quần áo chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng; kỹ thuật sử dụng vòi chữa cháy và các tư thế cầm lăng chữa cháy; triển khai đội hình sử dụng lăng giá trên xe; thứ tự hành động của phân đội vận hành xe chữa cháy; phối hợp hiệp đồng xử lý các tình huống giả định và bảo dưỡng phương tiện sau thực hành.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ thuật sử dụng vòi chữa cháy và các tư thế cầm lăng chữa cháy

Qua kiểm tra, đánh giá các nội dung, lớp huấn luyện đạt kết quả chung hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đáp ứng đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ thuật sử dụng vòi chữa cháy và các tư thế cầm lăng chữa cháy

Đợt huấn luyện bổ sung lần này nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng chuyên trách. Qua đó, giúp các đơn vị chủ động xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn tại cơ quan, doanh trại, kho tàng, đồng thời sẵn sàng phối hợp thực hiện nhiệm vụ ứng cứu trên địa bàn khi có yêu cầu.