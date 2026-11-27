Các đồng chí Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội, Thượng tá Hà Thị Hoài Thanh - Phó trưởng Phòng 7 - Cục An ninh kinh tế đồng chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Công an có Thượng tá Hà Thị Hoài Thanh - Phó trưởng Phòng 7 - Cục An ninh kinh tế; Trung tá Lê Văn Sáng - Khoa Cảnh sát Kinh tế, Học viện CSND.

Về phía Hà Nội có đồng chí Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội.

Nhận diện đúng phương thức, thủ đoạn vi phạm

Thực tiễn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho thấy, đây là lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều khâu, từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến bảo quản, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ. Những vi phạm trong lĩnh vực nông, lâm sản, thủy sản và muối không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Tại hội nghị tập huấn chuyên sâu về phổ biến các quy định pháp luật và quy trình xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm sản, thủy sản và muối, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, nhấn mạnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực nghiệp vụ cho cán bộ Công an cấp xã, đồn Công an. Đây là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, nắm bắt hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở.

Theo đánh giá tại hội nghị, các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn thành phố diễn biến đa dạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng sử dụng chất cấm, kháng sinh và hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thu mua, tiêu thụ động vật chết do dịch bệnh, nguyên liệu trôi nổi, hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc sản phẩm chưa qua kiểm dịch thú y.

Bên cạnh đó, vi phạm về điều kiện vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, chế biến cũng là vấn đề cần được quan tâm. Một số cơ sở không bảo đảm điều kiện về nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, quy trình vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh muối, các hành vi vi phạm có thể liên quan đến chất lượng sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật và hàm lượng i-ốt không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những vi phạm trên có thể xuất hiện ở nhiều công đoạn khác nhau, từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất đến bảo quản, vận chuyển và đưa sản phẩm ra thị trường. Vì vậy, nếu chỉ tập trung kiểm tra tại một thời điểm hoặc một địa điểm riêng lẻ sẽ khó đánh giá đầy đủ bản chất, quy mô và phạm vi vi phạm.

Từ thực tế đó, hội nghị tập trung trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức chuyên ngành, quy định pháp luật mới và phương pháp nhận diện các dấu hiệu vi phạm.

Thông qua trao đổi, hướng dẫn của các báo cáo viên, cán bộ Công an cơ sở có thêm cơ sở để nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp, nắm chắc quy trình xử lý, nâng cao khả năng tham mưu và phối hợp với các cơ quan chuyên ngành. Qua đó, hạn chế tình trạng lúng túng khi tiếp nhận, giải quyết vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Không bỏ lọt tội phạm, không hình sự hóa vi phạm hành chính

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị là yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, sau hội nghị, Công an các xã, phường, đồn Công an cần chủ động rà soát địa bàn, đối tượng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm. Trọng tâm là những cơ sở hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông, lâm sản, thủy sản và muối với quy mô lớn, có yếu tố liên tỉnh, liên địa bàn hoặc xuất hiện dấu hiệu vi phạm.

Khi phát hiện vụ việc, cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải xác định rõ hành vi, đối tượng, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan; đồng thời thu thập, bảo quản, đánh giá tài liệu, chứng cứ khách quan, đầy đủ, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Đặc biệt, việc phân biệt giữa vi phạm hành chính và hành vi có dấu hiệu tội phạm cần được thực hiện thận trọng, đúng căn cứ pháp luật. Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng phải kịp thời xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Quan điểm đặt ra là kiên quyết không để lọt tội phạm, nhưng cũng không hình sự hóa các quan hệ, hành vi chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội - các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm tại Công ty Cổ phần Nguyễn Gia Capital và phát hiệu nhiều sai phạm

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cần tiếp tục được tăng cường. Trong quá trình kiểm tra, xác minh, các đơn vị cần chủ động trao đổi thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, kết quả kiểm nghiệm, hoạt động lưu thông, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Việc phối hợp chặt chẽ sẽ giúp đánh giá toàn diện vụ việc, xác định chính xác trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, tránh tình trạng xử lý thiếu căn cứ hoặc không triệt để.

Đáng chú ý, công tác truy xuất nguồn gốc và xác định phạm vi vi phạm cần được thực hiện đồng bộ. Đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, cần làm rõ từ nguồn nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến khâu phân phối, tiêu thụ. Qua đó, không chỉ xử lý hành vi vi phạm tại cơ sở trực tiếp bị phát hiện mà còn có thể xác định các mắt xích liên quan trong chuỗi cung ứng.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng đề nghị Công an các xã, phường, đồn Công an nghiêm túc tiếp thu, vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào thực tiễn công tác; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm phát sinh trên địa bàn. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, hướng dẫn, bảo đảm việc xử lý thống nhất, đúng quy định.

Đặc biệt, trong thời gian chuẩn bị bước vào cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, yêu cầu đặt ra là các đơn vị phải chủ động nắm chắc địa bàn, không để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm không bảo đảm an toàn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống Nhân dân.

Với sự tham gia trao đổi, hướng dẫn của đại diện Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Học viện Cảnh sát nhân dân và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hội nghị không chỉ bổ sung kiến thức chuyên ngành mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với các cơ quan quản lý chuyên môn. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp trong phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm, xây dựng thế trận phòng ngừa từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ sức khỏe Nhân dân Thủ đô.