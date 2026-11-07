Nâng cao nghiệp vụ, kiến thức an toàn lao động cán bộ công đoàn
Sáng 7/11, Công đoàn phường Đống Đa tổ chức Hội nghị tập huấn An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-nghiep-vu-kien-thuc-an-toan-lao-dong-can-bo-cong-doan-246261107143322225.htm