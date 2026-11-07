Nâng cao nghiệp vụ, kiến thức an toàn lao động cán bộ công đoàn

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vừa thông qua phương án phát hành hơn 843 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên mốc 27.187,5 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn quy mô lớn này được triển khai cùng thời điểm công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 3.516 tỷ đồng nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của hoạt động cho vay ký quỹ.