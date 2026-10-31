Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an thành phố

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thị Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những khuyết điểm, vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự.

Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung hướng dẫn những quy định hiện hành; thẩm quyền, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kỹ năng xây dựng văn bản, thẩm tra, xác minh và lập báo cáo kết quả.