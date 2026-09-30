Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát Công đoàn từ cơ sở

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N A.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam cho biết, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ cốt lõi nhằm bảo đảm Điều lệ Công đoàn Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam phát biểu. Ảnh: N A.

Theo đồng chí Đỗ Trọng Nam, trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội, yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát ngày càng cao. Đặc biệt, trong điều kiện tổ chức Công đoàn được sắp xếp theo mô hình mới, vai trò của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các xã, phường và các đơn vị tương đương càng trở nên quan trọng.

“Công tác kiểm tra được thực hiện nền nếp, thực chất sẽ góp phần quản lý tốt tài chính, tài sản Công đoàn; chủ động phòng ngừa sai phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động Công đoàn, đồng thời góp phần giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”, đồng chí Đỗ Trọng Nam nhấn mạnh.

Một trong những nội dung được chú trọng tại hội nghị là nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Cán bộ kiểm tra được trang bị kỹ năng liên quan đến kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn, công tác thu, chi, phân phối và sử dụng tài chính Công đoàn; đồng thời trao đổi về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đây là những nội dung có tính thực tiễn cao, bởi hoạt động kiểm tra tại Công đoàn cơ sở không chỉ dừng ở việc xem xét việc chấp hành Điều lệ, mà còn gắn trực tiếp với công tác quản lý nguồn lực tài chính, tài sản và việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, cán bộ Công đoàn được nghe Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn Hà Lê Hoàn tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn; công tác thu, chi, phân phối và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Các nội dung tập huấn được gắn với yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động Công đoàn, nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa sai phạm từ cơ sở.

Sau lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn Thủ đô được kỳ vọng sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần bảo đảm Điều lệ Công đoàn Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản Công đoàn và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.