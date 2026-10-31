Nâng cao nghiệp vụ giáo dục mầm non

Tham gia các lớp tập huấn, giáo viên được bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng chăm sóc trẻ. Ảnh: THU HÀ.

Bồi dưỡng sát yêu cầu thực tiễn

Năm học 2026 - 2027 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Sau sáp nhập, quy mô trường lớp, số lượng học sinh và phạm vi quản lý tại nhiều cơ sở giáo dục có sự thay đổi, trong khi điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giữa các điểm trường chưa đồng đều.

Thực tế này đòi hỏi các nhà trường chủ động ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí hợp lý nguồn lực và thống nhất phương thức triển khai nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm chất lượng giáo dục trong điều kiện mới.

Bà Đặng Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết, các trường có quy mô lớn hơn, số lượng nhóm, lớp và trẻ tăng lên. Một số cơ sở có sự điều chỉnh về vị trí công tác, nhiệm vụ của cán bộ quản lý.

Vì vậy, việc phân định rõ trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng sự đồng thuận trong tập thể và bảo đảm các hoạt động của nhà trường được đặt ra, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Từ yêu cầu này, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2026 - 2027. Từ hoạt động giáo dục trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo; nâng cao chất lượng tổ chức bán trú; thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-6 tuổi... đến công tác triển khai chế độ, chính sách; ứng dụng công nghệ trong quản lý; giảm thiểu rác thải nhựa và bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Nội dung bồi dưỡng gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tạo điều kiện để người học trao đổi trực tiếp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giáo viên tham quan bếp ăn, quan sát quy trình chế biến tại buổi tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng tổ chức bán trú" tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ. Ảnh: NHẬT HẠ.

Tại buổi tập huấn thực hành hoạt động giáo dục trẻ nhà trẻ, tổ chức tại Trường Mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu), các giáo viên tham gia đã tham quan môi trường giáo dục, trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và công tác phát triển số lượng trẻ, nhất là ở độ tuổi từ 6-36 tháng.

Theo cô Trần Thị Hà Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan, việc sở kết nối các trường cùng học tập, trao đổi chuyên môn có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới. Các cơ sở có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng những gì trẻ học được, trải nghiệm và phát triển qua từng hoạt động.

Nâng chất từ nhiệm vụ chuyên môn

Bên cạnh hoạt động giáo dục trẻ nhà trẻ, công tác bồi dưỡng tập trung vào tổ chức hoạt động giáo dục mẫu giáo. Nội dung tập huấn chú trọng cách bố trí các góc chơi trong lớp, tổ chức hoạt động góc và hoạt động ngoài trời, xây dựng kế hoạch giáo dục tuần, phân bổ hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ; giúp giáo viên chủ động trong xây dựng môi trường học tập và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Các lớp tập huấn thu hút rất đông giáo viên tham gia. Ảnh: THU HÀ.

Đối với công tác nuôi dưỡng, chương trình tập huấn nâng cao chất lượng tổ chức bán trú hướng đến đội ngũ phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng tại các trường mầm non, mẫu giáo công lập và tư thục có tổ chức ăn bán trú.

Các nội dung gồm xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn, bố trí bếp theo nguyên tắc một chiều; tuân thủ quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, chia thức ăn, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Những vấn đề về quy trình vận hành, kiểm soát thực phẩm và chất lượng bữa ăn được trao đổi cụ thể, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường Hải Châu) cho biết, công tác tổ chức bán trú được triển khai gắn với kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, duy trì quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và công khai thực đơn để phụ huynh theo dõi. Theo cô Trâm, sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị cung ứng và phụ huynh có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát chất lượng bữa ăn.

Theo bà Đặng Thị Cẩm Tú, việc bồi dưỡng cần gắn với yêu cầu thực tiễn, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi những khó khăn phát sinh sau sáp nhập, mạnh dạn nêu những cách làm chưa hiệu quả để cùng tìm giải pháp. Các hoạt động tham quan, dự giờ và trao đổi chuyên môn cần được xem là cơ hội học hỏi, đối chiếu và điều chỉnh thực tiễn, không đơn thuần là hoạt động tham quan, minh họa.

Từng trường học cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sau tập huấn, phổ biến những nội dung thiết thực cho đội ngũ tại đơn vị, thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện. Phòng Giáo dục mầm non cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.