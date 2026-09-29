Nâng cao nghiệp vụ giám sát buồng phòng tại cơ sở lưu trú du lịch

Đội ngũ nhân lực du lịch được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm tại chương trình. Ảnh: THU HÀ

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trong năm 2026.

Qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng trải nghiệm cùng mức độ hài lòng của du khách, từng bước định vị Đà Nẵng là điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện và chất lượng cao.

Buồng phòng là một trong những bộ phận trực tiếp quyết định chất lượng trải nghiệm lưu trú của du khách. Không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn và tiện nghi phòng nghỉ, đội ngũ nhân sự tại đây còn góp phần tạo dựng ấn tượng về sự chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín của cơ sở lưu trú.

Thông qua tọa đàm, các đơn vị được cập nhật thông tin, nắm bắt những chuyển biến của ngành khách sạn cũng như vai trò then chốt của công tác buồng phòng đối với chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, thương hiệu và hiệu quả kinh doanh...

Đây không chỉ là dịp bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn là diễn đàn để đội ngũ quản lý, giám sát nắm bắt các xu hướng, tiêu chuẩn và yêu cầu vận hành mới.

Các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức nhân sự, kiểm soát chất lượng buồng phòng, quản trị quy trình, đào tạo tại chỗ và nâng cao trải nghiệm khách hàng; thảo luận những vướng mắc phát sinh tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn nhằm tìm kiếm giải pháp khả thi, áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp tổ chức 18 hội nghị, tọa đàm, lớp tập huấn chuyên đề, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ quản lý, đại diện doanh nghiệp và người lao động tham gia.

Song song với hình thức trực tiếp, sở duy trì hệ thống đào tạo trực tuyến với hơn 20 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân lực ngành du lịch chủ động tiếp cận kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.