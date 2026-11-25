Chuyên gia cứu hộ biển và an toàn dưới nước kỳ cựu David Field (thứ 5, từ trái qua, hàng đầu) cùng các đội viên cứu nạn bờ biển tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: H.V

Rèn luyện thể lực, huấn luyện kỹ năng

Mới đây, tại khu vực bãi biển trước Công viên Biển Đông (phường An Hải), Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Cứu hộ Úc (gồm chuyên gia cứu hộ biển và an toàn dưới nước kỳ cựu David Field và các thành viên) triển khai chương trình tập huấn nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho 40 nhân viên đội cứu nạn.

Nội dung huấn luyện bao gồm các kỹ năng, nghiệp vụ cứu hộ, hồi sức tim phổi, kỹ năng sử dụng các dụng cụ cứu hộ, sử dụng tín hiệu cứu hộ, kỹ thuật cứu hộ bằng phao kẹp và thực hành các nội dung thi đấu Olympic bãi biển, như cứu hộ bằng ván lướt, cứu hộ tiếp sức và cướp cờ…

Thông qua các hoạt động, đội viên được rèn luyện thể lực, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cứu nạn, từ đó, chủ động trong việc đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển tại Đà Nẵng.

Theo chuyên gia David Field, ông đến Việt Nam từ năm 2014 theo Chương trình tình nguyện viên Australia vì sự phát triển quốc tế của Chính phủ Australia và bắt đầu tham gia huấn luyện, hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng cứu hộ biển Đà Nẵng. Qua đó, ông hỗ trợ các kỹ năng từ nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống thực tế đến nâng cao tính chủ động, khả năng phản ứng nhanh tình huống đuối nước, tai nạn trên biển…

Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ thông qua các chương trình tập huấn, huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm.

Anh Huỳnh Hoàng Phúc, đội viên cứu nạn, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, thông qua hoạt động tập huấn, anh và các đội viên đội cứu nạn được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cứu nạn, đáp ứng yêu cầu công tác.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, sự phối hợp với chuyên gia David Field và các thành viên thuộc Hiệp hội Cứu hộ Úc hằng năm không chỉ mang ý nghĩa trao đổi, tập huấn chuyên môn mà còn góp phần tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn với các chuyên gia cứu hộ quốc tế, từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng cứu hộ biển.

Thành viên đội cứu nạn bờ biển tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: H.V

Vì sự an toàn của người dân, du khách

Bên cạnh phối hợp chuyên gia, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý tình huống cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng. Ban quản lý duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên, tăng cường huấn luyện thực hành và diễn tập các tình huống giả định.

Song song, chú trọng đào tạo, huấn luyện luân phiên và chia sẻ kinh nghiệm trong nội bộ lực lượng, tăng cường đầu tư, kiểm tra và khai thác hiệu quả trang thiết bị cứu hộ. Đồng thời kết hợp nâng cao kỹ năng nhân viên với các giải pháp phòng ngừa tai nạn cho du khách.

Ông Nguyễn Đức Vũ cho hay, hiện nay đội cứu nạn có 97 người, chia thành 20 tổ cứu hộ, phụ trách các khu vực bãi tắm dọc hai tuyến biển chính của thành phố. Tại mỗi khu vực, nhân viên cứu hộ được bố trí trực tại các vị trí quan sát trên bờ, kịp thời phát hiện và ứng cứu khi có tình huống đuối nước hoặc tai nạn xảy ra.

Đặc biệt, vào sáng sớm, chiều tối, cuối tuần và các dịp lễ, đơn vị tăng cường quân số tại các bãi tắm trọng điểm, bảo đảm người dân và du khách được hỗ trợ kịp thời, hạn chế các sự cố đuối nước và tai nạn.

Thời gian đến, Ban quản lý định hướng tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng sát với tình huống thực tế, tăng cường hợp tác với chuyên gia, tổ chức cứu hộ quốc tế, tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ năng lực của từng đội viên.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại các bãi biển, hướng đến xây dựng bản đồ số thông tin an toàn và hướng dẫn tắm biển thông minh. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng cứu hộ biển chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, góp phần giữ vững thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng.