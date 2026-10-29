Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đáp ứng tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Đại)

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Hội nghị nhằm cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, trao đổi nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn đảng bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nội dung tập trung vào ba nhóm trọng tâm: công tác tuyên giáo và dân vận; công tác văn phòng cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với Đảng bộ Chính phủ, với số lượng tổ chức đảng lớn, đảng viên đông, mô hình tổ chức đảng đa dạng, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trungnghiên cứu, thảo luận nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nghiên cứu, nắm vững phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng; nâng cao khả năng nhận diện, đánh giá, kiểm chứng thông tin; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Thế Đại

Đối với công tác văn phòng cấp ủy, đồng chí yêu cầunghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy định số 399-QĐ/TW ngày 9/1/2026 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Qua tập huấn, cần thống nhất nhận thức và cách thức thực hiện trong toàn đảng bộ; nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng theo quy định.

Đồng thời, phát huy vai trò của văn phòng cấp ủy trong tham mưu tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí lưu ý cần nắm chắc nguyên tắc, nội dung các quy định mới, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tăng cường công tác chuyển đổi số.

Tập trung nghiên cứu, trao đổi những nội dung trọng tâm của Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; các quy định, quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo lý luận chính trị; bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh nhân dân trình bày chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: Thế Đại)

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, chủ động trao đổi, thảo luận, tập trung vào những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Các đồng chí báo cáo viên tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phân tích tình huống cụ thể, giúp học viên hiểu rõ và vận dụng hiệu quả vào công việc.

Ngay sau khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh nhân dân trình bày chuyên đề: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Các đại biểu thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"; tăng cường giáo dục lý luận chính trị của Đảng; đổi mới phương thức tuyên truyền miệng….

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp tục các nội dung tập huấn và kết thúc vào ngày 30/10.