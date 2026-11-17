Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng các xã, phường và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn 3 chuyên đề: Nghiệp vụ công tác đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nghiệp vụ công tác đảng viên trên môi trường số. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và bí thư chi bộ được củng cố kiến thức, thống nhất cách hiểu, cách triển khai các quy định, nghiệp vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ cơ sở.