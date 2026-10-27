Nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới

Các đại biểu tham gia tập huấn chuyên đề về phương pháp, kỹ năng nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Trung Kiên nhấn mạnh: Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận ngày càng cao. Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận phải không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng vận động Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần được quan tâm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Do đó, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, chủ động liên hệ thực tế để vận dụng hiệu quả kiến thức vào công tác tại địa phương.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề: Phương pháp và kỹ năng nắm bắt phản ánh tình hình dư luận xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026-2031; hướng dẫn xây dựng Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các học viên được cập nhật kiến thức về công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn cứu trợ; những vấn đề đặt ra trong công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam và kỹ năng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo mô hình mới; các vấn đề về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngay từ cơ sở.