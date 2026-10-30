Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tổ chức trong 4 ngày (từ 30/10 - 2/11), tập trung vào các chuyên đề gồm: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn là nội dung quan trọng, cần thiết để cán bộ kiểm tra nhận diện đầy đủ bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từ đó lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm kiểm tra, giám sát.

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu và chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi trên tinh thần cầu thị, xây dựng. Sau tập huấn các học viên tiếp tục nghiên cứu, cập nhật và vận dụng kịp thời các quy định mới hiện hành của Trung ương, nhất là phải chuyển hóa kiến thức thành kết quả công việc.