Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ địa bàn II, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Các đại biểu dự khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Đinh Đức Cảnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả rất tích cực, đóng góp vào thành tựu chung và sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh phát biểu chỉ đạo.

Sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chính quyền đô thị, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố với khối lượng công việc theo kế hoạch và phát sinh trong năm nhiều, nhất là tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và nhiệm vụ do ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn, thực chất và hiệu quả hơn… Do vậy, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trực tiếp truyền đạt các chuyên đề lớp bồi dưỡng.

Đồng chí mong muốn, lớp bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, phương pháp kiểm tra, giám sát; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/11. Học viên được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề trọng tâm: Giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên (nhất là các Nghị quyết trụ cột của Trung ương) đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thẩm tra, xác minh trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng chương trình, lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong chương trình bồi dưỡng, ngoài các chuyên đề chuyên sâu, các đồng chí giảng viên dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc về quy trình nghiệp vụ, các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác.