Dự hội nghị có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyển đổi số nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải nhanh nhạy hơn về thông tin, sâu sắc hơn trong định hướng; chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Đồng thời, phải nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý thông tin liên quan đến những vụ việc phức tạp, nhạy cảm; chủ động cung cấp thông tin chính xác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Ngọc Kim Nam yêu cầu để hội nghị đạt kết quả thiết thực, mỗi học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tham dự đầy đủ, tập trung theo dõi các nội dung truyền đạt của báo cáo viên; chủ động trao đổi, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Gắn nội dung tập huấn với yêu cầu thực tế của địa phương, đơn vị; đặc biệt chú trọng thực hành, xử lý tình huống, nâng cao khả năng tham mưu, phối hợp và tổ chức lực lượng khi phát sinh vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Sau tập huấn, mỗi đồng chí cần chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn; tham mưu cấp ủy cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiến sĩ Từ Thúy Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, xử lý tình huống có vấn đề và điểm nóng ở cơ sở. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm gồm: Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, xử lý tình huống có vấn đề và điểm nóng ở cơ sở do Tiến sĩ Từ Thúy Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Chuyên đề: Diễn tập về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng Ban Công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn. Ảnh: PV

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Chuyên đề Diễn tập về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng Ban Công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn do đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu truyền đạt chuyên đề chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo.