Nâng cao nghiệp vụ công tác an toàn lao động trong Công đoàn CAND

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/11, nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại các công đoàn cơ sở trong CAND góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn CAND phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Tại buổi khai giảng, Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng Ban Công đoàn CAND cho biết, công tác an toàn vệ sinh lao động có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của các đơn vị, doanh nghiệp.

Hơn 200 công đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng.

“Lực lượng trực tiếp tại cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, phát hiện và kiến nghị khắc phục những nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Vì vậy, việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp hoạt động cho lực lượng này là yêu cầu cần thiết, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngày càng đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp”, Đại tá Công Thanh Thảo nhấn mạnh.

Các bài học thiết thực về an toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn CAND năm 2026 được các chuyên gia giải thích tận tình.

Trong đợt này, hơn 200 công đoàn viên khu vực phía Nam được bồi dưỡng những kỹ năng, phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn, nhận diện, quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Lớp bồi dưỡng còn hướng các công đoàn viên cách lập phiếu kiến nghị, theo dõi việc khắc phục các nguy cơ mất an toàn lao động và cập nhật kiến thức phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, đơn vị sự nghiệp, hậu cần phục vụ trong CAND.

Các thành viên trong lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài lý thuyết lớp bồi dưỡng dành thời lượng lớn cho nội dung thực hành xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động; kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu người bị nạn thông qua một số tình huống cụ thể.

Qua đó giúp các công đoàn viên nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại cơ sở, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn CAND ngày càng vững mạnh.