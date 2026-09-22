Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 5 xã, phường

Học viên tham dự lớp huấn luyện.

Trong 8 ngày, 69 học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; hướng dẫn công tác nắm tình hình an ninh, trật tự; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, được bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính; vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cơ sở; công tác tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Lớp học còn hướng dẫn xử lý các tình huống thực tế; kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phòng vệ, cùng các nội dung cơ bản về quân sự, võ thuật...