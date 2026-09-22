Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 5 xã, phường
Ngày 22/9, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang khai giảng lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng và các xã An Cư, Núi Cấm.
Trong 8 ngày, 69 học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; hướng dẫn công tác nắm tình hình an ninh, trật tự; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, được bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính; vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cơ sở; công tác tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.
Lớp học còn hướng dẫn xử lý các tình huống thực tế; kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phòng vệ, cùng các nội dung cơ bản về quân sự, võ thuật...
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nang-cao-nghiep-vu-cho-luc-luong-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-5-xa-phuong-a497651.html