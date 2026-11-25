Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường, xã tham gia tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: M.L

Các đại biểu được quán triệt chủ trương của Đảng, MTTQ Việt Nam về công tác, quản lý và giao nhiệm vụ cho hội trong giai đoạn mới; đồng thời nắm vững nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị...

Chương trình đi sâu vào các nghiệp vụ thiết thực đối với hội cơ sở như: công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, chế độ báo cáo định kỳ; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, lập dự toán và quy trình trình UBND phường, xã giao nhiệm vụ, bố trí kinh phí hoạt động hằng năm.

Đồng thời phổ biến các nội dung về chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam và tác hại của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đối với tổ chức hội cấp phường, xã, việc nắm vững quy định, chính sách và nghiệp vụ không chỉ giúp triển khai công tác đúng quy trình, mà còn giúp chủ động nắm bắt tình hình hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường kết nối, vận động nguồn lực và phối hợp chăm lo cho các nạn nhân.