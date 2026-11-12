Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tấn Minh định hướng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Các đại biểu được quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động của Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai các lĩnh vực hoạt động, gồm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và đánh giá nhanh thiệt hại, nhu cầu; công tác xã hội (2 cuộc vận động, phong trào Tết Nhân ái, Tháng Nhân đạo….).

Ngoài ra, hướng dẫn nội dung số hóa dữ liệu, quy trình khảo sát và xác định nhu cầu; hướng dẫn công tác truyền thông, quản trị trang fanpage và nhận diện và bảo vệ biểu tượng, thương hiệu Chữ thập đỏ; công tác hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến mô, hiến tạng; công tác hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ...

Đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: TRỌNG HUY

Thông qua tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản về công tác hội, phong trào Chữ thập đỏ và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở.

Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.