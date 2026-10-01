Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn xã, phường, đặc khu

Lớp học có 80 học viên là cán bộ công đoàn xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên. Đây là lớp thứ 6 trong kế hoạch tổ chức 10 lớp tập huấn cán bộ công đoàn xã, phường, đặc khu do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai trong năm 2026.

Lớp học có 80 học viên là cán bộ công đoàn xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ảnh: Đoàn Hưng

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã đề ra Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch công đoàn cơ sở, chính vì vậy, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn là rất cần thiết. Từ yêu cầu này, Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng chương trình tập huấn theo hướng thiết thực, có trọng tâm, bám sát yêu cầu thực tiễn của công đoàn xã, phường, đặc khu.

Các chuyên đề được lựa chọn đều là những nội dung nền tảng, cốt lõi đối với hoạt động của cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn được cập nhật, hệ thống hóa những kiến thức cần thiết, đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động. Đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 1-10 đến 2-10, tập trung vào các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của công đoàn xã, phường, đặc khu và những định hướng trong thời gian tới; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các nội dung được truyền đạt theo hướng gắn kiến thức với yêu cầu thực tế, giúp học viên có thêm cơ sở để vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, lớp tập huấn góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn xã, phường, đặc khu, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.