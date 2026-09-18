Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn phường Minh Xuân

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt những nội dung trọng tâm về nghiệp vụ công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động; các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; công tác đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng trong tổ chức Công đoàn; công nhận sáng kiến cho công nhân, lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong tình hình mới; quy trình thành lập và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn quy trình, nội dung, hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn. Qua tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.