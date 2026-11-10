Nâng cao nghiệp vụ cán bộ cơ sở

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Quốc Khánh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động trợ giúp nhân đạo

Bà Trần Thị Phương Trinh, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Xác định củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, hội đã tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ các cấp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ năm 2025 đến nay, hội đã phối hợp tổ chức trên 100 lớp tập huấn cho trên 400 lượt cán bộ, tình nguyện viên tham gia; cử 20 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng tại Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên… Nội dung bồi dưỡng tập trung vào công tác tổ chức hội, xây dựng phong trào, vận động nguồn lực và quản lý hội viên, tình nguyện viên, triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện (HMTN).

Cùng đó, Hội CTĐ tỉnh còn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với những người mới đảm nhiệm công tác hội. Việc hỗ trợ tập trung vào xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng trợ giúp, tổ chức vận động và triển khai các hoạt động nhân đạo. Bên cạnh đó, hội tạo điều kiện để cán bộ các cấp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả để các địa phương học tập, vận dụng.

Bà Nông Thị Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thất Khê, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội CTĐ xã chia sẻ: Được Hội CTĐ tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, chúng tôi chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch và kết nối nhà hảo tâm. Từ đầu năm 2026 đến nay, hội đã vận động trên 3.870 suất quà trị giá hơn 1,1 tỷ đồng và gần 700 triệu đồng tiền mặt để tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Bên cạnh đó, các cấp hội chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ được khuyến khích chủ động tham mưu, đề xuất cách làm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị và tích cực kết nối các nguồn lực để triển khai hoạt động trợ giúp nhân đạo. Ngoài ra, việc đánh giá cán bộ được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả tổ chức phong trào và hoạt động trợ giúp tại cơ sở; những cá nhân có cách làm hay, tích cực vận động nguồn lực được kịp thời biểu dương, khích lệ...

Năng lực cán bộ được nâng lên đã tạo bước đột phá trong chất lượng hoạt động hội. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị các hoạt động trợ giúp nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 60 tỷ đồng. Trong đó, triển khai Phong trào “Tết Nhân ái”, các cấp hội đã trao tặng hơn 42.820 suất quà với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng (đạt 166,9% kế hoạch Trung ương Hội và đạt 142,8% kế hoạch UBND tỉnh giao); thực hiện Tháng Nhân đạo 2026, các cấp hội đã thăm hỏi, hỗ trợ gần 11.000 lượt người với trị giá trên 7,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội phối hợp tổ chức được 24 cuộc HMTN, tiếp nhận gần 11.500 đơn vị máu…

Những con số ấn tượng trên là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ hội CTĐ các cấp trong việc duy trì, kết nối và lan tỏa phong trào nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.