Nâng cao năng suất, củng cố nội lực cho tăng trưởng bền vững

Đưa nguồn lực vào sử dụng, nâng năng suất doanh nghiệp Việt Nam

ĐBQH Bùi Văn Dũng cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ, đồng thời đánh giá cao sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tập thể Chính phủ trong lãnh đạo điều hành, vừa tháo gỡ khó khăn trước mắt, vừa chuẩn bị nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Theo đại biểu, những kết quả đạt được có sự kế thừa thành quả qua các nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và sự chung sức của doanh nghiệp, Nhân dân.

Đại biểu cho biết, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,01%, riêng quý III đạt 9,95%, đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực để phát triển bền vững là vấn đề cần được quan tâm để duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tới.

Thực tế, vốn, đất đai vẫn bị giữ trong các dự án chậm triển khai, một số công trình chưa đủ điều kiện khai thác. Ảnh: Vũ Đậu

Theo đại biểu, thực tế, vốn, đất đai vẫn bị giữ trong các dự án chậm triển khai, một số công trình chưa đủ điều kiện khai thác. Doanh nghiệp trong nước còn khó khăn về công nghệ, quản trị và nhân lực, trong khi liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài chưa phát huy hết tiềm năng. Thủ tục kéo dài làm tăng chi phí, còn một bộ phận người dân vẫn chịu sức ép về giá cả và việc làm. Trong điều kiện dư địa ngân sách, tín dụng và tài nguyên có giới hạn, đại biểu cho rằng kế hoạch năm 2027 cần ưu tiên nâng năng suất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có.

Đại biểu Bùi Văn Dũng cho rằng, cần theo dõi việc tháo gỡ dự án và đầu tư công đến khi công trình phát huy hiệu quả. Đối với các dự án chậm triển khai, đề nghị Chính phủ phân loại theo từng vướng mắc và khả năng thực hiện. Với dự án còn hiệu quả, cần xác định rõ cơ quan giải quyết, thời hạn, điều kiện triển khai và xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Với dự án không còn khả thi, cần có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và sớm đưa đất đai, tài sản vào sử dụng. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cần được theo dõi đến khi dự án được triển khai và công trình phát huy hiệu quả.

Trong đầu tư công, đại biểu đề nghị theo dõi đồng thời số vốn giải ngân, khối lượng nghiệm thu và thời điểm đưa công trình vào khai thác. Đại biểu cho rằng tạm ứng đúng hợp đồng là cần thiết và đề nghị chấn chỉnh tình trạng tạm ứng kéo dài, quá hạn thu hồi hoặc giải ngân khi chưa đủ điều kiện. Khi bố trí vốn năm 2027, nên ưu tiên công trình có thể sớm hoàn thành, bảo đảm đồng bộ đường kết nối, nguồn điện và các điều kiện vận hành, đồng thời tính đến chi phí vận hành, bảo trì. Theo đại biểu, hiệu quả của một tuyến đường cần được nhìn từ khả năng giúp hàng hóa đến thị trường thuận lợi hơn và mở thêm cơ hội đầu tư.

Tuyến đường từ thị trấn Tam Đường cũ (nay thuộc xã Bình Lư) đến đường nối thành phố Lai Châu (cũ) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa được hoàn thành. Ảnh: Mai Hoa

Đồng tình với đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ngày 28/10 về thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, đại biểu đề nghị cụ thể hóa bằng chương trình phát triển nhà cung ứng trong nước theo nhu cầu mua hàng. Doanh nghiệp đầu chuỗi tham gia xác định tiêu chuẩn, đào tạo và đánh giá nhà cung ứng. Viện nghiên cứu, trường nghề hỗ trợ giải quyết nhu cầu về kỹ thuật, nhân lực. Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận cơ sở thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận chất lượng và chuyên gia kỹ thuật. Doanh nghiệp được hỗ trợ phải cùng đầu tư, cải tiến và chịu trách nhiệm về kết quả.

Đại biểu cũng đề nghị đưa công nghệ đến các cơ sở chế biến, hợp tác xã và hộ sản xuất để giảm hao hụt nguyên liệu, tiết kiệm điện và nâng chất lượng sản phẩm. Việc đặt hàng nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu sản xuất, đi cùng với tháo gỡ thủ tục sử dụng kinh phí để doanh nghiệp tiếp cận được hỗ trợ. Cùng với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cần theo dõi doanh nghiệp Việt Nam có thêm đơn hàng, tiếp thu được công nghệ và đảm nhận được các công đoạn có giá trị cao hơn hay chưa. Đại biểu đề nghị phát triển nguồn vốn trung và dài hạn cho sản xuất, giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng và giúp doanh nghiệp có phương án khả thi tiếp cận được vốn.

Cùng với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cần theo dõi doanh nghiệp Việt Nam có thêm đơn hàng, tiếp thu được công nghệ và đảm nhận được các công đoạn có giá trị cao hơn hay chưa. Ảnh: Minh Huy

Rõ trách nhiệm thực thi, chăm lo đời sống người dân

Để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, đại biểu Bùi Văn Dũng đề nghị Chính phủ lựa chọn những vướng mắc liên ngành về đất đai, quy hoạch và đầu tư để tập trung xử lý trong năm 2027. Mỗi việc cần có cơ quan chủ trì, thời hạn và cấp giải quyết khi vượt thẩm quyền. Khi có cách hiểu khác nhau, cơ quan có thẩm quyền cần sớm kết luận để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện.

Cơ quan giải quyết thủ tục cần hướng dẫn đầy đủ hồ sơ ngay từ đầu và chia sẻ dữ liệu đã có. Theo đại biểu, phân cấp phải đi cùng với bố trí cán bộ, kinh phí và hướng dẫn thống nhất. Khi xem xét trách nhiệm thực thi, cần phân biệt trường hợp cán bộ thiếu điều kiện thực hiện với trường hợp né tránh trách nhiệm. Khi chính sách thay đổi, cần có hướng dẫn và thời gian chuẩn bị phù hợp để doanh nghiệp chủ động với các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Chính phủ cần lựa chọn những vướng mắc liên ngành về đất đai, quy hoạch và đầu tư để tập trung xử lý trong năm 2027. Ảnh: Minh An

Đại biểu cho rằng chất lượng tăng trưởng còn thể hiện ở thu nhập thực tế, sự ổn định của việc làm và điều kiện nuôi dạy con của người lao động. Vì vậy, bên cạnh giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, ông đề nghị gắn đào tạo lại với cơ hội việc làm, phát triển nhà ở xã hội theo nhu cầu thực tế và hỗ trợ sinh kế gắn với đầu ra của sản phẩm.

Về dài hạn, đại biểu đề nghị triển khai chuyển đổi xanh theo hướng giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Các quyết định đầu tư cần tính đến rủi ro thiên tai và yêu cầu bảo vệ môi trường để gìn giữ những thành quả đã tích lũy. Đại biểu mong Quốc hội tiếp tục đồng hành với Chính phủ trong tháo gỡ vướng mắc và giám sát việc thực hiện, qua đó củng cố năng lực phát triển lâu dài và cải thiện đời sống người dân.