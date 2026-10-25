Nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở

Tuy nhiên, từ những xã miền núi rộng, giao thông khó khăn đến các địa bàn có nhiều điểm trạm y tế, việc nâng cao năng lực y tế cơ sở cần những giải pháp sát thực tế.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Tràng Xá khám bệnh tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi lại.

Từ ngày 1/1/2026, ngành Y tế Thái Nguyên hoàn thành việc sắp xếp 280 trạm y tế thành 92 trạm y tế xã, phường. Các đơn vị được chuyển về UBND xã, phường quản lý toàn diện. Đây là bước thay đổi lớn trong tổ chức mạng lưới y tế cơ sở, gắn trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tại xã Trung Hội, Trạm Y tế xã được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập ba trạm y tế Trung Hội, Phú Tiến và Bộc Nhiêu. Sau sắp xếp, đơn vị có 25 cán bộ, được tổ chức thành các khoa, phòng, với một trạm chính và hai điểm trạm.

Theo ông Lưu Viết Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hội, sau hơn 9 tháng vận hành, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tổ chức lại bộ máy mới chỉ là bước đầu. Khi phạm vi hoạt động thay đổi, các trạm y tế phải đồng thời thích ứng với yêu cầu quản lý mới, phân công nhân lực hợp lý và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với ngành Y tế, nhất là trong hướng dẫn nghiệp vụ và tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Nếu Trung Hội cho thấy yêu cầu kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, thì tại xã Tân Kỳ, bài toán đặt ra còn gắn với đặc thù địa hình và dân cư. Đây là địa bàn miền núi rộng, giao thông đi lại khó khăn, một số thôn cách xa trung tâm gần 30km; phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khoảng cách địa lý khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế và tổ chức hoạt động tại cơ sở cần được tính toán phù hợp hơn.

Nhân viên y tế thôn bản tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao.

Từ tháng 1-2026, Trạm Y tế xã Tân Kỳ được tổ chức lại gồm một trạm chính và hai điểm trạm. Trong điều kiện địa bàn rộng, duy trì các điểm trạm có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân ở xa trung tâm có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu.

Tuy nhiên, hoạt động của trạm cần gắn với sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ y tế thôn bản để nắm bắt nhu cầu, tuyên truyền phòng bệnh và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Bên cạnh yêu cầu thống nhất về chuyên môn, việc bố trí nhân lực, tổ chức hoạt động tại các điểm trạm và truyền thông sức khỏe cũng cần tính đến khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại cũng như tập quán sinh hoạt của người dân.

Từ thực tiễn hai địa phương có thể thấy, hiệu quả của việc sắp xếp trạm y tế không chỉ nằm ở việc giảm đầu mối hay hoàn thành bàn giao tổ chức. Điều quan trọng hơn là bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, nhân lực được bố trí phù hợp và các dịch vụ thiết yếu đến được với người dân ở cả khu vực trung tâm lẫn thôn, bản xa.

Để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành Y tế, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, từng bước cải thiện điều kiện hoạt động tại các điểm trạm.

Khi những yêu cầu này được giải quyết đồng bộ, mạng lưới y tế cơ sở sẽ có thêm điều kiện phát huy vai trò tuyến đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh.