Nâng cao năng lực y tế sản - nhi từ cơ sở đến chuyên sâu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng đôi vợ chồng trẻ vừa sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Đồng bộ các gói can thiệp kỹ thuật và củng cố y tế cơ sở

Đánh giá giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ phụ nữ quản lý thai nghén và khám thai định kỳ tăng cao. Tuy nhiên, hệ thống y tế vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Tình trạng sinh tại nhà do ảnh hưởng của các phong tục tập quán lạc hậu ở một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn còn diễn ra, đòi hỏi những giải pháp can thiệp đồng bộ, mạnh mẽ và bền vững hơn từ y tế cơ sở đến tuyến chuyên sâu.

Chúng tôi sẽ từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Bác sĩ Nguyễn Văn Thiên, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng

Nhằm bảo đảm quyền trẻ em được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi” giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào DTTS. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15%, thông qua triển khai đồng bộ các gói can thiệp chuyên môn kỹ thuật. Trong đó tập trung vào hồi sức sơ sinh, chăm sóc trẻ non tháng nhẹ cân, xử trí bệnh nhiễm khuẩn và chăm sóc trẻ bệnh tại các trạm y tế.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh đó, ngành y tế chú trọng kiện toàn mạng lưới khám, chữa bệnh sản - nhi, bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế và thuốc thiết yếu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, lập Sổ sức khỏe điện tử theo vòng đời, triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa cùng cơ chế phối hợp liên ngành được đẩy mạnh, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân ở vùng khó khăn.

Công tác truyền thông, vận động thay đổi hành vi cũng được xác định là giải pháp then chốt. Ngành y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và lực lượng già làng, chức sắc tôn giáo để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Từ đó dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao nhận thức của cha mẹ trong việc chăm sóc thai kỳ, tiêm chủng và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Đoàn công tác Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) giám sát công tác chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản -Nhi tỉnh Lâm Đồng

Đột phá chuyên sâu và hợp tác tuyến trên

Cùng với củng cố y tế cơ sở, cuối tháng 10 vừa qua, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng chính thức đưa hoạt động sản - phụ khoa vào vận hành. Việc hợp nhất 2 khoa Sản và Nhi từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về một đầu mối chuyên khoa với 11 khoa, 3 phòng và 214 cán bộ nhằm tập trung nguồn lực, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, việc hình thành bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi đủ năng lực sẽ giúp người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và hạn chế tối đa việc chuyển tuyến.

Để khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh). Ngay trong đợt công tác này, các chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã trực tiếp khảo sát, tư vấn cấp cứu hồi sức sơ sinh tại phòng sinh, chăm sóc trẻ cực nhẹ cân, kiểm soát nhiễm khuẩn và quy trình chuyển tuyến an toàn.

Ngay sau khi bệnh viện vận hành, Sở Y tế Lâm Đồng cũng nhanh chóng lập đoàn công tác chuyên môn hỗ trợ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh. Ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, việc chủ động giám sát, tập huấn quy trình điều dưỡng và nâng cao tiêu chuẩn an toàn y tế sẽ tạo nền tảng vững chắc để Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh vận hành hiệu quả. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm tử vong trẻ em và nâng cao chất lượng dân số của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.