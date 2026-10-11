Nâng cao năng lực y tế cơ sở từ đầu tư trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật

Tại Trung tâm Y tế Hương Sơn, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại đang góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Mới đây, từ nguồn tài trợ, đơn vị được trang bị hệ thống máy siêu âm A70 với 50 đầu dò. Cùng với máy chụp CT 32 dãy, hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, các thiết bị giúp nâng cao khả năng chẩn đoán, phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp.

Thông qua huy động xã hội hóa, Trung tâm Y tế Hương Sơn được tài trợ hệ thống máy siêu âm A70 với 50 đầu dò.

Bác sĩ CKI Võ Minh Dương - Trưởng khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Y tế Hương Sơn cho biết: “Trang thiết bị được đầu tư đồng bộ giúp hoàn thiện quy trình chẩn đoán, từ xét nghiệm đến chẩn đoán hình ảnh, góp phần phát hiện bệnh chính xác hơn và nâng cao hiệu quả điều trị”.

Bên cạnh đầu tư thiết bị, trung tâm chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật. Ngoài hệ thống máy móc đồng bộ tại Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Y tế Hương Sơn còn kêu gọi nguồn lực trang bị thêm hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại và 17 máy chạy thận nhân tạo, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu ngay tại địa phương.

Đầu tư hệ thống máy chạy thận nhân tạo giúp người dân không còn phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Bác sĩ CKII Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Sơn cho biết: Cùng với huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, đơn vị còn chú trọng việc kết nối với các cơ sở y tế tuyến trên để chuyển giao kỹ thuật mới. Với sự hỗ trợ thường xuyên của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong khám, điều trị, đào tạo và hướng dẫn thực hành, đội ngũ y bác sĩ đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật mới. Đến nay, trung tâm triển khai được nhiều kỹ thuật như: holter điện tâm đồ, holter huyết áp, tán sỏi bằng laser qua nội soi ngược dòng, nội soi tiêu hóa, chạy thận nhân tạo, xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học. Qua đó, năng lực điều trị tại chỗ từng bước được nâng lên, giảm chi phí đi lại cho người bệnh”.

Thông qua nguồn lực xã hội hóa, Trung tâm Y tế Hương Sơn được đầu tư hệ thống máy nội soi hiện đại.

Tại Trung tâm Y tế Đức Thọ, cùng với đưa khu khám, chữa bệnh mới vào hoạt động, đơn vị huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung máy chụp CT, máy xét nghiệm, hệ thống siêu âm và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử.

Đơn vị cũng đẩy mạnh hợp tác với Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Các chuyên gia tuyến trên thường xuyên hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn thực hành trên từng ca bệnh.

Nhờ tăng cường kết nối với các bệnh viện tuyến trên nên năng lực thăm khám, điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Thọ không ngừng được nâng lên.

Bác sĩ CKI Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Thọ cho biết: "Nhờ chú trọng đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, đội ngũ y bác sĩ đã làm chủ một số kỹ thuật như: phẫu thuật nội soi tiêu hóa, chạy thận nhân tạo và cấp cứu, điều trị đột quỵ... Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp, cấp cứu nguy hiểm".

Nhiều kỹ thuật ngoại khoa được Trung tâm Y tế Đức Thọ làm chủ.

Không chỉ Trung tâm Y tế Hương Sơn, Trung tâm Y tế Đức Thọ, các đơn vị y tế tuyến khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh đang chủ động đầu tư trang thiết bị, mở rộng danh mục kỹ thuật và tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương. Nhiều kỹ thuật như: phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tán sỏi bằng laser, lọc máu, cấp cứu đột quỵ, xét nghiệm giải phẫu bệnh, tế bào học, phẫu thuật thay khớp gối… đã được triển khai tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực.

Năng lực của đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế tuyến khu vực ngày càng được nâng lên.

Theo ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế, qua thực tiễn cho thấy, việc đầu tư trang thiết bị chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và đổi mới quy trình chuyên môn. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ sở y tế cần tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực, phát huy hiệu quả thiết bị hiện có, nâng cao trình độ đội ngũ và phát triển các dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc kết hợp đầu tư cơ sở vật chất với nâng cao năng lực chuyên môn không chỉ cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, tiết kiệm chi phí, giảm chuyển tuyến và từng bước nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân.