Nâng cao năng lực xử lý tình huống cháy, nổ tại Bệnh viện Nhân Ái

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân Ái phát biểu tại buổi huấn luyện.

Bệnh viện là loại hình cơ sở có đặc thù về công năng sử dụng, thường xuyên tập trung đông người, đồng thời có nhiều bệnh nhân hạn chế khả năng tự di chuyển, người cao tuổi, người đang điều trị và các trường hợp cần được hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Vì vậy, việc chủ động xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ, thường xuyên tổ chức huấn luyện, thực hành kỹ năng xử lý tình huống có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở.

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 tập trung hướng dẫn, củng cố cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố. Nội dung huấn luyện chú trọng các thao tác cơ bản khi phát hiện cháy, báo động, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng tổ chức thoát nạn, cứu người; xử lý tình huống cháy trong khu vực có người bị nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có tình huống phát sinh.

Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phần lý thuyết.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, công tác huấn luyện còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn về PCCC; chủ động duy trì khả năng hoạt động của lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH tại chỗ.

Đội PCCC cơ sở, cán bộ, nhân viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Trong công tác PCCC và CNCH, phương châm “4 tại chỗ” có vai trò quan trọng, nhất là trong thời điểm sự cố mới phát sinh. Khi lực lượng cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thực hiện tốt nhiệm vụ, việc phát hiện, xử lý ban đầu có thể được triển khai kịp thời, góp phần hạn chế cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

Đội PCCC cơ sở thực hành sử dụng lăng, vòi, họng nước chữa cháy vách tường.

Thông qua đợt huấn luyện, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng và củng cố lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến cán bộ, nhân viên tại các cơ sở thuộc địa bàn quản lý.