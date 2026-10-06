Nâng cao năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng cà phê tuân thủ quy định của Liên minh châu Âu

Hiện nay, xã Bình Thuận có hơn 1.400 ha cà phê. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tập huấn nâng cao năng lực khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng Cà phê tuân thủ quy định của Liên minh châu Âu

Tham gia tập huấn, các học viên được cán bộ kỹ thuật Trung tâm khuyến nông và chuyển đổi số tỉnh, Hạt Kiểm lâm khu vực 3 hướng dẫn chi tiết quy trình sử dụng phần mềm Open Foris Ground, chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng, vị trí, diện tích và hiện trạng sản xuất; hướng dẫn chi tiết quy trình khoanh vẽ ranh giới, ghi nhận tọa độ vệ tinh, chụp ảnh hiện trạng thực địa và đồng bộ dữ liệu về hệ thống quản lý tập trung, bảo đảm tính pháp lý phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản lâu dài. Đồng thời, tổ chức cho các học viên thực hành thưc tế trên thực địa, làm cơ sở để triển khai công tác khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng cà phê trên địa bàn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hạt Kiểm lâm khu vực 3 hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm Open Foris Ground rà soát dữ liệu đất trồng cây Cà phê

Phần mềm Open Foris Ground, chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng, vị trí, diện tích và hiện trạng trồng cây cà phê

Theo kế hoạch, xã Bình Thuận sẽ thành lập các tổ công tác đến các bản, hộ gia đình để hướng dẫn khai, nhập thông tin vùng trồng và ghi nhận tọa độ GPS, hướng dẫn người dân chụp ảnh hiện trạng và đồng bộ dữ liệu về cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác đánh giá, phân vùng rủi ro theo quy định quốc tế./.