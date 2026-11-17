Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn - Ảnh: T.L

Theo đó, từ ngày 17-27/11, dự án triển khai 4 lớp tập huấn, với sự tham gia của 124 học viên đến từ các phòng, ban thuộc Chi cục Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng, Hạt Kiểm lâm địa bàn.

Với sự truyền đạt của các giảng viên đến từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các học viên sẽ được tìm hiểu chuyên sâu nhiều chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã; nghiệp vụ, kỹ năng phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã; trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và trong các giai đoạn tố tụng.

Quang cảnh buổi tập huấn - Ảnh: T.L

Chương trình tập huấn bám sát các quy định mới của pháp luật cũng như thực tiễn công tác bảo vệ động vật hoang dã hiện nay, giúp các học viên nắm vững hệ thống pháp luật, phân loại loài và hiểu rõ đối tượng bảo vệ, nhận diện rõ hành vi vi phạm, hình thức và thẩm quyền xử phạt. Qua đó, xây dựng nền tảng thống nhất, áp dụng đúng quy định trong thực thi công vụ.