Nâng cao năng lực ứng phó với hạn hán, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp tại Tây Nguyên

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu tại lớp tập huấn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày 12/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về ứng phó với hạn hán, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp cho cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, thành viên hợp tác xã và người sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phát biểu tại lớp tập huấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh cho biết: Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Đặc biệt, theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino với cường độ rất mạnh sẽ duy trì trong mùa khô 2026-2027, làm lượng mưa có thể thiếu hụt từ 20-40% và nhiệt độ cao hơn từ 1,0-2,0 độ C so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên diện rộng sẽ bắt đầu từ tháng 11/2026, kéo dài đến khoảng tháng 5/2027 ở khu vực phía tây và đến hết tháng 8/2027 ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tượng El Nino với cường độ rất mạnh sẽ tác động nghiêm trọng đến các loại cây trồng chủ lực của tỉnh. Dự kiến trong vụ Đông Xuân 2026-2027, sẽ có khoảng 1.000-2.500ha cây hằng năm và 68.000-100.000ha cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả như cà-phê, hồ tiêu, sầu riêng… đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới trầm trọng vào cuối vụ.

Bên cạnh đó, tình trạng cạn kiệt nguồn nước cũng đang đe dọa sinh kế, chăn nuôi và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ cho hơn 2.100 hộ dân tại 15 xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của thời tiết, thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức cho cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, thành viên hợp tác xã và người sản xuất nâng cao năng lực nhận diện nguy cơ và tác động của hạn hán, thiếu nước đối với sản xuất nông nghiệp; khai thác, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo phục vụ hướng dẫn sản xuất tại cơ sở.

Các học viên dự lớp tập huấn.(Ảnh: CÔNG LÝ)

Nắm bắt các giải pháp quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; điều chỉnh biện pháp canh tác, chăm sóc và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước, tập trung vào cà-phê, hồ tiêu, cây ăn quả. Đối với các vùng trồng lúa nước cần bố trí thời vụ và cơ cấu giống linh hoạt, ưu tiên giống ngắn ngày, đồng thời chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả gắn với liên kết tiêu thụ bảo đảm các mục tiêu sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027 của tỉnh.

Nâng cao kỹ năng truyền thông, tư vấn và hướng dẫn nông dân lựa chọn, áp dụng các biện pháp bảo vệ, duy trì và phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của hạn hán…

Lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt các giải pháp quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, điều chỉnh biện pháp canh tác, chăm sóc và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk trao tặng 20 bồn chứa nước cho nhân dân trên địa bàn 4 xã, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại-dịch vụ-xuất nhập khẩu Đăng Phong hỗ trợ.

Cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao tặng bồn chứa nước cho 5 hộ dân gồm: Bà Nguyễn Thị Hoài, bà Nguyễn Thị Quý, ông Lê Văn Yết, ông Đỗ Quý Sang và ông Y Ung Bkrông tại thôn Tân Phú, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô.

Trước thực trạng khô hạn kéo dài do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc thiếu nước sinh hoạt và nước tưới tiêu đang gây nhiều khó khăn cho người dân vùng Tây Nguyên. Những chiếc bồn chứa nước được trao tặng là giải pháp thiết thực, giúp các hộ dân chủ động tích trữ nguồn nước hợp vệ sinh, giảm bớt lo toan trong sinh hoạt hàng ngày và nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao tặng bồn chứa nước cho 5 hộ dân tại thôn Tân Phú, xã Ea Nuôl. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp tài trợ đã nhấn mạnh ý nghĩa của sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ người dân ứng phó hạn hán. Các hộ nhận hỗ trợ được hướng dẫn sử dụng, bảo quản bồn đúng mục đích, sử dụng nước tiết kiệm và tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng.

Hoạt động trao tặng thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ kịp thời, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho bà con vùng hạn.