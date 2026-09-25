Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên đã cập nhật kiến thức về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ số. Đặc biệt là những ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, hoạt động dạy học trong giảng dạy.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thùy Ngân

Dịp này, cán bộ quản lý, giáo viên cũng được tìm hiểu về các phương pháp và kỹ năng cần thiết để khai thác, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù của ngành Giáo dục.

Đồng thời, nâng cao khả năng chủ động tiếp cận, đổi mới phương pháp quản lý, dạy học và làm việc; từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tình hình mới.