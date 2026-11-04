Nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4 đến ngày 6-11) với gần 200 đại biểu tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm: Những yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động; xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: ANH ĐỨC

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2026 mở đầu giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động. Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận thông tin, công tác tuyên giáo công đoàn phải thực sự đi trước một bước, thực hiện theo phương châm “Chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả”; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang chủ động định hướng, dẫn dắt nhận thức; lấy vận động, thuyết phục làm phương thức chủ đạo, triển khai đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, qua đó củng cố niềm tin của đoàn viên công đoàn, người lao động vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: ANH ĐỨC

Với tinh thần đó, đồng chí Thái Thu Xương yêu cầu, đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở phải sâu sát đoàn viên công đoàn, người lao động kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp.

Thông qua lớp tập huấn, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền phù hợp với yêu cầu mới; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, người lao động. Đồng thời, chương trình góp phần đưa hoạt động phòng, chống ma túy đến gần hơn với công nhân lao động, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.