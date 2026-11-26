Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ, nhân viên đến từ các Bệnh viện Y học cổ truyền của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điếu và khói thuốc thụ động; nhận diện các sản phẩm thuốc lá, nicotine thế hệ mới và những dạng thuốc lá đang lưu hành.

Lớp tập huấn cũng tập trung vào những nguy cơ mà thuốc lá gây ra đối với thanh thiếu niên, các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, cũng như phương pháp cai nghiện và vai trò của nhân viên y tế trong tư vấn, hỗ trợ người hút thuốc từ bỏ thuốc lá.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, thuốc lá vẫn đang là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh không lây nhiễm - nhóm bệnh hiện chiếm khoảng 81% tổng số ca tử vong tại Việt Nam.

Theo kết quả Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (PGATS) năm 2023, tỷ lệ hút thuốc ở người từ 15 tuổi trở lên vẫn ở mức 20,2%, riêng nam giới là 38,9%.

Cùng với đó, các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang đặt ra những thách thức mới, nhất là đối với giới trẻ.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Vì vậy, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà cần được triển khai đồng bộ từ dự phòng, phát hiện, tư vấn, hỗ trợ cai nghiện đến xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Trong bối cảnh ấy, đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ tại các bệnh viện Y học cổ truyền, có vai trò hết sức quan trọng. Với lợi thế về phương pháp tiếp cận toàn diện, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, Y học cổ truyền có thể phối hợp với Y học hiện đại trong tư vấn, hỗ trợ người bệnh cai nghiện thuốc lá.

Các phương pháp như châm cứu, nhĩ áp, luyện thở và những biện pháp hỗ trợ phù hợp có thể được nghiên cứu, vận dụng trên cơ sở bằng chứng chuyên môn, bảo đảm an toàn và phù hợp với từng người bệnh. Mạng lưới các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh với sự gần gũi người dân và thế mạnh chuyên môn riêng, chính là lực lượng quan trọng để đưa dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá đến gần hơn với cộng đồng.

BS CK II Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu tại buổi tập huấn

Theo BS CK II Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, trong thời gian qua, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Bên cạnh tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá cho đội ngũ cán bộ y tế, ngành còn đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ y tế vận dụng hiệu quả vào thực tiễn tại đơn vị, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, không khói thuốc.