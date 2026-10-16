Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng

Cụ thể, các Nghị quyết gồm: “Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới” (Nghị quyết 31); “Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới” (Nghị quyết 29); “Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” (Nghị quyết 30).

Ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đây không phải là ba Nghị quyết riêng lẻ, mà là ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tạo nền tảng vững chắc; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện. Ba Nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời.

Việc đồng thời ban hành ba Nghị quyết thể hiện bước phát triển mới trong tư duy và tầm nhìn chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hướng mạnh vào nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản trị quốc gia; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, chuyển những chủ trương, quyết sách đúng đắn thành kết quả phát triển thực chất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 31, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Nghị quyết lần này kế thừa những quan điểm, nguyên tắc cơ bản đã được khẳng định qua các nhiệm kỳ, đồng thời phát triển tư duy xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, 6 nội dung cốt lõi của Nghị quyết gồm: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, coi đây là yêu cầu thường xuyên, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng; nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, quản lý Đảng chặt chẽ, nghiêm minh; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương và sự thống nhất giữa lời nói với việc làm; xây dựng Đảng phải thực sự dựa vào Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả phát triển đất nước; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo quan trọng; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng, coi đây là phương thức quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn và quản lý Đảng trong giai đoạn mới.

Tư tưởng xuyên suốt của Nghị quyết là xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ nhằm làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải làm cho Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu nhiệm vụ

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, trên nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Đó là nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết lần này kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XIII, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính- Hội trường Diên hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền không làm thay đổi bản chất, mục tiêu và những nguyên tắc nền tảng của Đảng, mà nhằm làm cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng khoa học, dân chủ, hiện đại, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 30, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Theo đó, 5 nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 30 tập trung vào những nội dung như: Đổi mới tư duy về công tác cán bộ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ, không bố trí công việc theo con người hiện có; đổi mới thực chất việc đánh giá cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu; Đổi mới cơ chế phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn và sử dụng cán bộ theo hướng rộng mở, thực chất hơn, đặc biệt coi trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài; Tạo động lực để cán bộ cống hiến, khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đồng thời hoàn thiện thể chế và ứng dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao tính khách quan, minh bạch.

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 30 là đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu nhiệm vụ, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy được người có tài, có đức; khuyến khích, bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và kịp thời thay thế người không đáp ứng yêu cầu.

Như vậy, ba Nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng cùng hướng tới một mục tiêu thống nhất: Đảng trong sạch, vững mạnh hơn; phương thức lãnh đạo, cầm quyền khoa học, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ có chất lượng, trách nhiệm và năng lực thực thi cao hơn.

Kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai nghị quyết hình thức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, ba Nghị quyết của Trung ương có nội dung rất quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị. Nhưng nghị quyết dù đúng đắn, đầy đủ đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn.

Vì vậy, cùng với việc ban hành ba Nghị quyết, Bộ Chính trị đã xây dựng Chương trình hành động chung để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất. Chương trình hành động của Bộ Chính trị xác định 5 nhóm nhiệm vụ chung, 3 nhóm nhiệm vụ đặc thù, với tổng số 39 nhiệm vụ, trong đó có 26 nhiệm vụ xác định thời hạn hoàn thành và 13 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đồng chí nhấn mạnh 3 yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực hiện. Thứ nhất, triển khai ba Nghị quyết trong một chương trình hành động thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Găn kết, liên thông giữa các nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lặp, hình thức và phát sinh thêm thủ tục, hội họp, báo cáo không cần thiết.

Trên cơ sở Chương trình hành động chung của Bộ Chính trị, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết, những hạn chế phải khắc phục, kết quả cần đạt, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Thứ hai, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên; coi đây là yếu tố quyết định kết quả thực hiện. Trước hết, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ba Nghị quyết; không khoán trắng cho cơ quan tham mưu, không dừng lại ở việc ban hành chương trình, kế hoạch.

Mỗi cấp ủy cần nghiêm túc nhìn lại thực trạng tổ chức và hoạt động của mình, tập trung trả lời ba câu hỏi: Tổ chức đảng của mình cần đổi mới, chỉnh đốn điều gì để thực sự trong sạch, vững mạnh hơn? Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cần thay đổi ở đâu để công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, rõ trách nhiệm hơn? Đội ngũ cán bộ cần được đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng và sàng lọc như thế nào để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ?

Yêu cầu đặt ra là không trả lời những câu hỏi đó bằng nhận xét chung chung, mà phải bằng những công việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và có kết quả kiểm chứng được.

Thứ ba, lấy kết quả thực tế làm thước đo, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Việc thực hiện ba Nghị quyết phải được theo dõi, đánh giá thường xuyên, khách quan, thực chất. Kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai nghị quyết hình thức, nặng về hội nghị, văn bản, báo cáo mà ít chuyển biến trong thực tế. Cần xác định rõ những kết quả có thể kiểm chứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải coi trọng đánh giá của Nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp… Ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau Hội nghị hôm nay không chỉ là nhận thức đúng, đầy đủ nội dung các nghị quyết, mà phải biến nhận thức thành hành động, biến chủ trương thành kết quả cụ thể. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải mạnh hơn; phương thức lãnh đạo phải khoa học, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, chủ động hành động, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo ra những kết quả cụ thể ngay từ công việc hằng ngày. Đó chính là yêu cầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng trọng trách lịch sử lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.